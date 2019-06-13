Часто пить кофе вредно для здоровья — медики

Москва, , 09:03 — REGNUM У более половины людей, которые регулярно пьют кофе, после отказа от него появляются симптомы абстинентного синдрома: падение тонуса, раздражительность, агрессивность, головные боли. Об этом сообщает «Медикфорум» со ссылкой на психиатра-нарколога Сергея Нурисламова.

По словам Нурисламова, кофе вызывает зависимость, которая сопоставима с зависимостью от никотина. Медик отметил, что у человека появляются все симптомы зависимости. Это происходит из-за того, что в организме человека излишек различных веществ, которые являются сосудотонизирующими, сосудосуживающими, или, наоборот, сосудорасслабляющими.

Отмечено, что зависимость от кофеина больше всего проявляется в странах с холодным климатом, и именно там потребляют больше всего кофе.

Кофе, алкоголь и наркотики воздействуют на эндорфиновую систему, которая отвечает за наше состояние. Кофе стимулирует гормон радости. Если этого гормона не хватает, то мы чувствуем упадок сил, наше настроение ухудшается, сообщил врач-нарколог Алексей Луньков.

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