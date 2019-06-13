Четверг, 13 Июня 2019 года
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Малый полосатик запутался в сетях у побережья южнокорейского Пхохана

Общество

Млекопитающее имело длину 5,2 метра, ширину — 2,5 метра

Пхохан, Южная Корея, 13 июня 2019, 08:25 — REGNUM  13 июня в сетях одного из судов в Южной Корее был найден мертвый северный малый полосатик, об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей морской полиции города Пхохана.

Согласно СМИ, в 5:00 по местному времени капитан одного из судов, находившихся в море у побережья в районе Хомикот-мён, обнаружил в сетях мертвого северного малого полосатика.

Известно, что длина кита составляла 5,2 метра, ширина — 2,5 метра.

Представители морской полиции осмотрели тушу млекопитающего, которая была доставлена в порт города Пхохана, и выдали капитану судна документ, подтверждающий, что кит не был пойман незаконным способом.

Известно, что туша кита была продана за 38,67 млн вон (~$33 тыс.) на портовом рынке.

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