Четверг, 13 Июня 2019 года
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В первый класс с обманом: в Перми разразился скандал с уголовным оттенком

Общество

После инцидента в гимназии №4, связанного с зачислением детей в первый класс, в городе все элитные школы подвергли проверке. Очередной скандал с зачислением разразился в гимназии № 8

Пермь, 13 июня 2019, 08:17 — REGNUM  В Перми желание родителей устроить своих детей в элитную гимназию обернулось уголовным делом. По материалам прокурорской проверки возбуждены уголовные дела по фактам использования подложного документа при зачислении детей в первый класс гимназии № 8, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

Установлено, что двое родителей предоставили общеобразовательному учреждению липовые документы о регистрации по месту пребывания несовершеннолетних, чтобы их детей приняли в первый класс. Дети были зачислены. Однако после инцидента в гимназии № 4, который возник из-за гендерного неравенства при зачислении мальчиков и девочек в первый класс, прокуратура провела проверку элитных школ. Факт фальсификации в гимназии № 8 вскрылся.

В настоящее время возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа».

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