Глупо, вредно, неоправданно: о переходе на четырёхдневную рабочую неделю

Владивосток, , 08:20 — REGNUM Инициатива председателя правительства РФ Дмитрия Медведева о скором переходе на четырёхдневную рабочую неделю является вредной и экономически неоправданной, об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил депутат Законодательного собрания Приморского края Владимир Хмелёв.

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Возможный переход к четырёхдневной рабочей неделе, допущенный премьер-министром России Дмитрием Медведевым во время его выступления на Международной конференции труда в Женеве, вызвал широкое обсуждение. Мнения во многом расходятся, но в основном люди единодушны: говорить о таком переходе по меньшей мере преждевременно.

Владимир Хмелёв уверен, что инициатива Дмитрия Медведева не повлияет на производительность труда.

«Сталин планировал четыре рабочих дня, чтобы освободить трудящихся для получения двух высших образований, производительность труда, её темпы и рост тогда это позволяли. В настоящее время ситуация изменилась. На мой взгляд, цель у современного правительства иная — сокращение затрат. Но это глупо, так как снизятся зарплаты и произойдёт снижение общего уровня доходов. Так что инициативу считаю глупой и вредной, экономически неоправданной», — рассказал депутат.

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Как сообщало ИА REGNUM, доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов уверен, что в трудовом законодательстве РФ на данный момент есть много других аспектов, которые следует реформировать. Именно на них следовало бы обратить внимание власти. Например, на жёсткие условия увольнения сотрудников. Данное обстоятельство, по его мнению, негативно сказывается на российской экономике и рынке труда.