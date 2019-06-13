Эксперты сообщили, когда покупать и как правильно выбрать клубнику

Москва, , 07:44 — REGNUM На что обращать внимание жителям Москвы при выборе клубники и когда ее лучше всего покупать, рассказала начальник управления Государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Екатерина Чердакова. Об этом 13 июня сообщает РИА Новости.

Эксперт сообщила, что ягоду лучше покупать, начиная с середины июня. Кроме того, Чердакова отметила, что клубника должна быть сухая при покупке, поскольку влажная ягода свидетельствует о порче и неверном способе хранения.

«Например, когда она стояла в холодильнике, а потом ее выставили на продажу, ягода не будет храниться и быстро испортится», — добавила она.

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