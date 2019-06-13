Четверг, 13 Июня 2019 года
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В Югре написали учебник по истории округа

Общество

С 1 сентября учебное пособие появится в школах региона

Нижневартовск, Югра, 13 июня 2019, 07:35 — REGNUM  Известные ученые, историки этнографы, археологи Югры написали учебник для 10 класса по истории округа, сообщает 13 июня пресс-служба Нижневартовского государственного университета (НВГУ).

«В учебном пособии будут с современных позиций освещены ключевые вопросы истории Югры. Особое внимание уделяется культуре и быту населяющих наш край народов. Пособие будет полезно для решения задач патриотического воспитания, нацелено на формирование умений учащихся самостоятельно анализировать исторические факты и события, а также применять полученные знания на практике», — сообщил заведующий кафедрой истории России НВГУ Валерий Цысь.

Пособие в двух частях охватывает события с эпохи палеолита до современности. Предполагаемый тираж — более 13 тысяч экземпляров. Авторы уверены, что 1 сентября дети в школах получат учебное пособие, чтобы начать учебный процесс.

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Преподавание истории, учебники истории
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