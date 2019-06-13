В Подмосковье ожидается похолодание до +1 градуса

Москва, , 07:33 — REGNUM В ночь с 13 на 14 июня в столичном регионе температура воздуха местами опустится до +1 градуса, сообщают «Метеовести».

"Самой холодной на этой неделе окажется ночь с четверга на пятницу — в Москве около 10°, по области 5… 10°, местами до 1°», — говорится в сообщении.

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По данным синоптиков, сегодня, 13 июня, утром в столице ожидается до +12 градусов, днем — до +22. В предстоящие выходные вновь активизируются фронтальные разделы, в столичном регионе пройдут дожди. При этом будет по-летнему тепло: по ночам +11…+16 градусов, днем — до +27 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор в связи с жаркой погодой усилил контроль за микроклиматом в Московском метрополитене. Из-за жары в Москве температура воздуха в метро в последние дни поднималась выше 28 градусов, в связи с чем на станциях осуществлялась бесплатная раздача питьевой воды.

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