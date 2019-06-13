В Перми прошёл крестный ход в память о великом князе Михаиле Романове

Пермь, , 07:25 — REGNUM В Перми 12 июня прошли торжественные мероприятия, посвящённые памяти великого князя Михаила Александровича. Именно в этот день 101 год назад он вместе со своим секретарем Николаем Жонсоном был убит на окраине Перми. Памятные мероприятия начались с крестного хода от пермского Свято-Троицкого Стефанова мужского монастыря (ул. Висимская, 4а) до часовни Михаила Тверского. В шествии приняли участие более 1000 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

«Мы должны помнить о тех людях, которые отдали свои жизни за свободу Отечества, за веру, людях, которые выполняли свой долг. Среди них великий князь Михаил Александрович и его секретарь Николай Жонсон. То, как молились люди в крестном ходе, прошедшем от пермского Свято-Троицкого Стефанова мужского монастыря до храма-часовни святого благоверного князя Михаила Тверского, то, как звучали песнопения, ещё раз подтвердило, что мы не забыли их», — сказала председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова и выразила надежду, что места памяти царской семьи будут множиться.

Праправнук императора Александра III Павел Куликовский-Романов отметил, что 12 июня вспоминали не только князя, но и все последующие события, произошедшие в России:

«Его убийство открыло дверь массовым репрессиям. Это ужасная трагедия. И мы оплакиваем не только Михаила Александровича, но и всех мучеников, которые погибли после него».

Напомним, в ночь на 13 июня 1918 года в Перми были тайно убиты чекистами младший брат императора Николая II великий князь Михаил Александрович Романов и его личный секретарь Николай Николаевич Жонсон. Это событие стало началом расправы с представителями императорского дома и некоторыми их приближенными, последовавшей затем в Екатеринбурге, Алапаевске и Петрограде.

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