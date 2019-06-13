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США по просьбе украинской стороны переименовали Киев

Общество

Теперь вместо «Kiev» будет «Kyiv»

Киев, 13 июня 2019, 08:14 — REGNUM  Совет США по географическим названиям (подразделение Геологической службы Соединенных Штатов) изменил написание столицы Украины в международной базе. Об этом сообщает посольство Украины в Соединённых Штатах на своей странице в Facebook.

Члены американского совета по географическим названиям единогласно постановили официально переименовать украинскую столицу с «Kiev» на «Kyiv».

После вступления 17 июня в законную силу постановления о переименовании, написание названия украинской столице изменится во всем мире, поскольку организации за рубежом употребляют принятые в США обозначения.

Напомним, в мае 2019 года Верховная рада Украины одобрила новое написание славянских и, в частности, русских фамилий. По мнению парламентариев, принятый документ частично вернет в употребление языковые нормы, которые существовали на Украине в начале двадцатого века.

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