Российские банки нашли новый повод для блокировки счетов

Москва, , 07:26 — REGNUM Банки грозят заблокировать счет или вклад клиента, который не смог раскрыть происхождение средств. С таким инструментом блокировки столкнулись клиенты Сбербанка и Московского кредитного банка, пишут 13 июня «Известия».

Отмечается, что кредитные организации стали запрашивать у клиентов сведения о том, откуда получены деньги для открытия вклада и на что они потрачены. Тех, кто не может доказать происхождение средств, предупреждают о возможной блокировке счета или вклада.

Банки объясняют такие действия законом о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Однако, отмечает издание, согласно этой норме, блокировка грозит счетам с подозрительными операциями, например, частыми переводами крупных сумм — более 600 тыс. рублей за операцию.

Комплект документов, необходимый для разблокировки счета, может быть индивидуальным. Так, у клиента могут запросить договоры об оказании услуг или документы дарения. Несогласный с действиями банка клиент вправе обратиться в суд или в специальную комиссию, состоящую из представителей Центробанка и Росфинмониторинга, говорится в сообщении.

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