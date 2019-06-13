После дня жары в Новосибиркую область придут грозы и дожди, возможен град

Новосибирск, , 06:08 — REGNUM В Новосибирскую область после однодневной 30-ти градусной жары идут дожди с грозами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, сегодня днём, 13 июня, и ночью 14 июня ожидаются дожди, местами сильные, грозы, град, при грозах шквалистое усиление ветра 19−24 м/с. Температура воздуха сегодня, 13 июня, составит +21…+23 °C.

Отмечается, что возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, срывом кровли со зданий и сооружений, падением слабо закреплённых конструкций.

Отметим, что днём 11 июня и ночью 12 июня в Новосибирской области было преимущественно без осадков, ночью в Северном и в Кыштовке была гроза с дождём, ветер усиливался до 11 м/с. Температура воздуха днём составляла +20…+27 °C, ночью +14… +19 °C.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM в областном центре — Новосибирске, температура воздуха днём 12 июня превышала 30 °C.