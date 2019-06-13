Жителям Колымы разрешили ловить бесплатно по два «хвоста» горбуши в день

Магадан, Магаданская область, , 05:48 — REGNUM Магаданская область стала вторым после Сахалина дальневосточным регионом, жителям которого разрешили бесплатно ловить горбушу. Разница только в том, что вместо трёх «хвостов» этой рыбы колымчанам разрешено вылавливать только два, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации пресс-службы правительства Магаданской области, предложение о включении горбуши в перечень видов, которые подлежат свободному вылову, было озвучено губернатором Магаданской области Сергеем Носовым.

Бесплатно ловить горбушу можно на удочку во всех районах Магаданской области, расположенных на побережье Охотского моря и расположенных вблизи прибрежных посёлков от Балаганного до Эвенска, в том числе около озера Солёное, в бухте Нагаева и Гертнера в границах города Магадан, а также на реке Дукча на 1,2 км вверх по течению от устья.

Напомним, до этого горбушу можно было ловить только на специально предоставленных для этих целей рыбопромысловых участках по «путёвкам».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее право ловить лосося без путёвки получили жители Сахалинской области. Разница в том, что им позволено добывать по три «хвоста» рыбы в день или до 5 кг. Региональный представитель Российской ассоциации политических консультантов в ДФО Даниил Ермилов высказывал мнение, что разделение регионов на тех, жителям которых нельзя ловить горбушу бесплатно и тех, кому можно, приведёт к росту социальной напряженности.

«То, что такое разделение приведёт к ещё большему росту напряженности, учитывая, что доходы населения, особенно сельского, упали ниже допустимого и продолжают падать, даже обсуждать не стоит: напряженность будет расти. Жаль, что этого не понимают федеральные структуры, которые принимают такие на редкость непродуманные решения», — отмечал политолог.