Четверг, 13 Июня 2019 года
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Полиция изъяла 62,76 кг опиума на юго-западе КНР благодаря местным жителям

Общество

Полиция получила наводку от местных крестьян

Куньмин, Китай, 13 июня 2019, 05:43 — REGNUM  Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая изъяла 62,76 кг опиума на пункте пограничного контроля в порту Циншуйхэ, сообщает 12 июня агентство Синьхуа.

Ранее полиция была информирована местными жителями о том, что определенная партия контрабандных наркотиков будет ввезена в страну через порт. 7 июня правоохранители обнаружили два плетёных мешка в каучуковом лесу близ станции КПП.

Внутри находилось двадцать мешочков с опиумом общим весом 62,76 кг. Отметим, что на КПП Циншуйхэ, расположенном в городе Линьцан было изъято 207,4 разного рода наркотиков с начала текущего года благодаря в том числе и усилиям местных жителей.

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