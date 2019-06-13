Полиция изъяла 62,76 кг опиума на юго-западе КНР благодаря местным жителям

Куньмин, Китай, , 05:43 — REGNUM Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая изъяла 62,76 кг опиума на пункте пограничного контроля в порту Циншуйхэ, сообщает 12 июня агентство Синьхуа.

Ранее полиция была информирована местными жителями о том, что определенная партия контрабандных наркотиков будет ввезена в страну через порт. 7 июня правоохранители обнаружили два плетёных мешка в каучуковом лесу близ станции КПП.

Внутри находилось двадцать мешочков с опиумом общим весом 62,76 кг. Отметим, что на КПП Циншуйхэ, расположенном в городе Линьцан было изъято 207,4 разного рода наркотиков с начала текущего года благодаря в том числе и усилиям местных жителей.

Читайте ранее в этом сюжете: На севере Китая раскрыта сеть контрабандистов наркотиков из 12 человек