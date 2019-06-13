«Сытый голодному не товарищ»: медики Пензы могут возобновить «забастовку»

Пенза, , 05:39 — REGNUM Приостановленная после общения с руководством областного минздрава и обещаний о повышении зарплаты «итальянская забастовка» в ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи» может быть возобновлена, если переговоры не выйдут из тупика. Об этом сообщает официальный сайт межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце мая 2019 года сотрудники станции в открытом обращении объявили о том, что с 27 мая начинают «итальянскую забастовку». Данная форма протеста выражается в строгом соблюдении всех инструкций. В обращении медиков и водителей автомобилей скорой помощи было 16 пунктов требований, которые проистекали от сложившихся в госучреждении проблем — от низкой оплаты труда до плохого технического состояния автомобилей. Авторы обращения к минздраву области требовали повысить зарплаты с «унизительно низкой» до хотя бы той, о которой в своих докладах отчитываются чиновники — не менее 100% от средней по региону. После того, как скандал вышел на федеральный уровень и обращение появилось в СМИ, администрация ГБУЗ на своём официальном сайте заявила, что ничего не знает про забастовку, и вообще «забастовки являются незаконными и не допускаются на станциях скорой медицинской помощи».

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Пензенский губернатор Иван Белозерцев для того, чтобы разобраться в проблемах сотрудников медучреждения, поручил создать рабочую группу. 29 мая состоялась первая встреча коллектива и и. о министра здравоохранения Оксаной Чижовой, на которой «бастующим» пообещали не только рабочую группу по всем изложенным требованиям, но и повышение зарплаты. «Итальянская забастовка», продлившаяся 56 часов с участием свыше 200 работников, официально была прекращена с 16:00 29 мая.

Между тем, как стало известно от межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие», переговоры уже в июне зашли в тупик. «Камнем преткновения» стали некоторые доплаты. 3 июня прошло второе заседание рабочей группы и на него активисты приготовили расчёты по предлагаемым изменениям в системе оплаты труда, их передали в министерство здравоохранения Пензенской области. Власти оказались готовы выполнить далеко не все требования, в частности, заявлялось о невозможности вернуть надбавки за стаж, снова повысить «ночные» до 100% к окладу. Власти уточнили, что на это потребуется дополнительное финансирование в размере 400 млн рублей, которое не заложено в программе и в бюджете. Минздрав пообещал направить сведения о необходимом финансировании в региональное правительство и в Заксобрание, но это не быстрый процесс.

«Виноват якобы Федеральный фонд ОМС, который установил низкий норматив подушевого тарифа на оказание скорой медицинской помощи населению», — отметил профсоюз в своём официальном пресс-релизе.

Подобные объяснения сотрудников станции не устроили, они намерены настаивать на удовлетворении всех ранее озвученных требований. На июньском собрании актива профсоюза более 100 участников приняли решение «стоять до победы». Они выразили готовность перейти к действиям, в том числе забастовке водителей машин «скорой помощи», а медработники готовы написать заявления об отказе работать по совместительству и, если это произойдёт, то «штат больницы окажется недоукомплектован», так как на сегодня по совместительству работает абсолютное большинство членов профсоюза.

Позицию медиков поддерживают и горожане:

«Не отступайте! Пожалуйста, держитесь, стойте на своём! Пусть где хотят деньги находят. Раздули административные штаты с сумасшедшими зарплатами. Пусть администрацию сокращают с уменьшением их зарплат», «Всё верно, пусть администрация свою зарплату урежет, а то сытый голодному не товарищ», «Так держать!»

Минздрав Пензенской области на официальном сайте или же на иной публичной площадке никак не комментирует ситуацию, сложившуюся на станции скорой помощи.