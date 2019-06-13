В КНР восьмерым причастным к разливу химикатов в море предъявлено обвинения

Фучжоу, Китай, , 05:35 — REGNUM Восемь человек находятся под следствием в результате инцидента с разливом в море 69 тонн химикатов в провинции Фуцзянь на востоке Китая, сообщает 12 июня агентство Синьхуа.

В Фуцзяньской народной прокуратуре сообщили, что трем ключевым руководителям химической компании Fujian Donggang Petrochemical Industry Co. Ltd. предъявлены обвинения в причинении вреда экологии и несвоевременном информировании о серьезной аварии. Еще пяти сотрудникам той же компании, а также членам экипажа танкера предъявлены обвинения в разной степени причастности к инциденту, сообщили в прокуратуре.

Отметим, что утечка химикатов произошла в порту Цюаньчжоу в январе 2018 года. Труба, переливавшая химикаты в танкер, дала течь, в результате чего вещества попали в море. Также стало известно, что компания пыталась скрыть произошедшее от властей.

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