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В КНР восьмерым причастным к разливу химикатов в море предъявлено обвинения

Общество

Разлив произошел в ноябре 2018 года

Фучжоу, Китай, 13 июня 2019, 05:35 — REGNUM  Восемь человек находятся под следствием в результате инцидента с разливом в море 69 тонн химикатов в провинции Фуцзянь на востоке Китая, сообщает 12 июня агентство Синьхуа.

В Фуцзяньской народной прокуратуре сообщили, что трем ключевым руководителям химической компании Fujian Donggang Petrochemical Industry Co. Ltd. предъявлены обвинения в причинении вреда экологии и несвоевременном информировании о серьезной аварии. Еще пяти сотрудникам той же компании, а также членам экипажа танкера предъявлены обвинения в разной степени причастности к инциденту, сообщили в прокуратуре.

Отметим, что утечка химикатов произошла в порту Цюаньчжоу в январе 2018 года. Труба, переливавшая химикаты в танкер, дала течь, в результате чего вещества попали в море. Также стало известно, что компания пыталась скрыть произошедшее от властей.

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Утечки и разливы химических веществ
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