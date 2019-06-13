В провинции Гуанчжоу на юге Китая от наводнений погибли 13 человек

Гуанчжоу, Китай, , 05:25 — REGNUM Мощные ливни, продолжающиеся вот уже неделю в провинции Гуандун на юге Китая, вызывали наводнения и сход оползней, которые унесли жизни 13 человек в городе Хэюань, сообщает 12 июня агентство Синьхуа.

В провинции Цзянси ливни также нанесли ущерб экономике. Наводнения вынудили 212 тыс. человек эвакуироваться. Жилища 1595 семей оказались разрушены или серьезно повреждены, 172 тыс. гектар пшеницы уничтожено.

Отметим, что непогода в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая унесли жизни 19 человек. Метеорологи прогнозируют дожди по всему югу Китая.

«Желтый» код погодной опасности объявлен в провинциях Гуандун, Гуанси, Хунань, Цзянси, Фуцзянь, Чжэцзян, Юньнань и Цзилинь, а также на Тайване.

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