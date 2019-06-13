«Вот это подачка»: автомобилисты о компромиссе нижегородской мэрии

Нижний Новгород, , 05:03 — REGNUM Администрация Нижнего Новгорода, чтобы разрешить конфликтную ситуацию, сложившуюся после начала эксперимента с созданием выделенной полосы для общественного транспорта на одной из самых оживлённых магистралей, предложила компромисс. Работать «выделенка» будет только в будни, а в субботу и воскресенье по ней смогут двигаться все транспортные средства. Автомобилисты уже сейчас отметили, что подобная схема проблему пробок на этом участке не решит, а сам компромисс — «подачка». В соцсетях продолжается бурное обсуждение ситуации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, в начале июня 2019 года на одном из участков проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде появился пилотный проект — выделенная полоса для общественного транспорта, которая проходит от микрорайона «Щербинки-2» до остановки «Нител». Почти сразу же от автомобилистов посыпались жалобы на то, что из-за «изъятия» одной из трёх полос под «выделенку» на оживлённой трассе на въезде в город произошёл настоящий дорожный коллапс. Жители пригорода, которые вынуждены добираться на работу в Нижний Новгород, столкнулись с проблемой — временные затраты на то, чтобы попасть на рабочее месте, отвезти детей в детсад и школу, выросли существенно. Это стало основанием для петиции в адрес мэрии с просьбой убрать выделенную полосу. Под ней уже оставили подписи свыше 3,5 тыс. человек. Автомобилисты напоминали, что для них автомобиль не роскошь, а властям прежде чем из одной полосы делать выделенную следовало бы расширить имеющуюся дорогу или предусмотреть объезд.

Следом также появилась серия петиций с обратной позицией — за сохранение выделенной полосы, её продление, а муниципальное предприятие «Нижегородпассажиравтотранс» заявило, что выделенка позволяет ему экономить топливо.

Так решение властей разделило город на две части. В соцсетях идут бурные обсуждения.

«Я — автомобилист и подписала обе петиции, так как за заботу обо всех участниках дорожного движения. Но не надо забывать о взаимном уважении и терпимости. У жителей должны быть одинаковые права. Я рада за тех, кто передвигается на ОТ, но когда вы едете на автобусе, посмотрите в окно на эту безумную пробку, на детей в авто, на машины без кондиционера. Существенная часть выбирают автомобиль не из-за того, что деньги девать некуда (как думают некоторые люди). Мы живём за городом из-за того, что не можем себе позволить квартиру даже в Щербинках. Детей нужно возить в сад. Родителей пенсионеров в поликлинику. У кого-то до работы не добраться без пересадок, а у кого-то автомобиль и является средством заработка. Давайте уважать друг друга и прислушиваться, тогда нас услышат те, кто поможет разрешить сложившуюся ситуацию», — призывает одна из жительниц пригорода.

Когда ситуация достигла накала, а проблема вышла на федеральный уровень, власти города приняли решение использовать выделенную линию только в будни, разрешив передвижение по ней в выходные дни всем участникам дорожного движения.

Заместитель главы города Роман Колосов уточнил, что, по данным мониторинга, наибольшие заторы на въезде в город происходят в выходные, когда горожане возвращаются с дач.

«В связи с этим было принято решение, чтобы выделенная полоса работала только в будние дни. Уже на этой неделе должны быть установлены соответствующие знаки по проспекту Гагарина, которые будут информировать жителей о том, что в субботу и воскресенье все транспортные средства смогут двигаться по выделенной полосе», — заявил он.

Подобное решение автомобилисты раскритиковали и не согласились с утверждением о пробках только в выходные дни, ведь большинство из них как раз в будни и едет в этом направлении на работу:

«А какой смысл отменять её в выходные дни, когда 70% транспорта нет в городе? Отмените лучше в будни, а на выходные сделайте её хоть от Щербинок до пл. Минина», «Вот это подачка», «Пусть расширяют дорогу и выделяют полосу! И так пробки постоянно», «Невозможно утром добираться на работу из Богородска, стоим по несколько часов», «Власти пытаются решить проблему за счёт других. Пассажиры городских автобусов стали немного быстрее добираться до центра города, но в пробках на подъезде к посту ДПС стоят и рейсовые автобусы из области!», «Это не решает проблему. В выходные там и так пусто!»