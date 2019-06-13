Четверг, 13 Июня 2019 года
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Совет США изменит названия украинской столицы в международной базе

Общество

Соответствующую просьбу в Вашингтоне ранее получили от украинской стороны

Киев, 13 июня 2019, 03:40 — REGNUM  Решение о замене названия украинской столицы в международной базе с Kiev на Kyiv приняли в совете США по географическим названиям, сообщает 12 июня пресс-служба украинского посольства в США на странице в Facebook.

За соответствующее решение единогласно проголосовали члены совета.

Ранее с предложением заменить в базе транслитерацию русского названия города на украинский аналог поступило от посла Украины В США Валерия Чалого.

В сообщении, снабженном хештегом #KyivNotKiev, говорится о чрезвычайной важности принятого советом решения. Ожидаются, что изменения в базе произойдут 17 июня.

Ранее на Украине утвердили новые правила написания русских фамилий.

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