В Пятигорске торжественно запустили подсветку радиотелевизионной башни

Пятигорск, Ставропольский край, , 23:16 — REGNUM Торжественная церемония запуска новой архитектурно-художественной подсветки радиотелевизионной станции Российской телевизионной и радиовещательной сети на вершине горы Машук в Пятигорске Ставропольского края состоялась 12 июня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора. В церемонии принял участие глава региона Владимир Владимиров.

Подсветка создана с применением новейших технологий светодиодного оборудования, позволяющего воспроизводить визуальные динамические эффекты с высокой чёткостью с помощью 2,5 тысячи светодиодов. Для её функционирования проложено почти 2,3 километра кабеля, задействовано пять блоков управления.

Символическую кнопку запуска нажали губернатора, а также заместитель полномочного представителя президента РФ в СКФО Сергей Стариков, генеральный директор ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» Андрей Романченко и глава Пятигорска Андрей Скрипник.

«Сегодня — День нашей великой России! Он объединил всех, кто гордится своей страной, любит свою Родину. И готов трудиться, чтобы развивался наш Пятигорск, наш Ставропольский край, наша любимая страна. Я от души желаю Пятигорску процветания и почаще таких замечательных сюрпризов!», — поздравил жителей Пятигорска губернатор.

В ходе церемонии открытия подсветки жителям продемонстрировали комплекс визуальных эффектов: над городом загорелись государственный флаг Российской Федерации, флаг Ставропольского края, герб города-курорта Пятигорска, надписи «С днём России!», «Я люблю Пятигорск».

Отметим, что в Пятигорске в день России прошел целый ряд праздничных мероприятий. На главной площади города выступили студенты музыкального училища им. В. И. Сафонова, которые исполнили патриотические песни. Затем состоялся детский флэшмоб «Вперед, Россия!». Перед гостями праздника выступили коллективы «Атиква», «Новруз», «Ани», эстрадная студия «Виваче» и хореографический ансамбль «Аметист» Дворца детского творчества, народные ансамбли «Исток» и «Хуторок».