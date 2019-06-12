Переизбыток витамина D негативно сказывается на работе почек – учёные

Оттава, , 22:27 — REGNUM Ученые из Канады выяснили, что витамин D негативно сказывается на работе почек и способствует их разрушению. Об этом сообщает журнал CMAJ.

По мнению исследователей, указанным витамином злоупотреблять не следует, и перед его приемом в пищу необходимо проконсультироваться с врачами.

В качестве доказательств своей гипотезы ученые привели в пример 54-летнего гражданина Канады, обратившегося с жалобой на плохое самочувствие к врачам. В крови мужчины была обнаружена высокая доля кальция.

Впоследствии было выяснено, что пациент по совету приятеля принимал витамины на протяжении трех лет, что привело к негативным последствиям для здоровья. В настоящее время он страдает от хронической болезни почек третьей степени.

Напомним, витамин D синтезируется под действием ультрафиолетовых лучей, поэтому его переизбыток, как это произошло с вышеуказанным пациентом, может проявляться на солнце.

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