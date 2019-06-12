В «Зените» отреагировали на инцидент с Луневым в аэропорту «Внуково»

Санкт-Петербург, , 21:54 — REGNUM Вратарь сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Андрей Лунев, которого доставили в отделение полиции после инцидента в аэропорту «Внуково», заплатил административный штраф. Об этом сообщил «Чемпионату» пресс-секретарь клуба Антон Макаренко.

«В настоящий момент конфликт в аэропорту Внуково… полностью исчерпан… — отметил Макаренко. — Вся эта ситуация спровоцировала лишние эмоции в адрес сотрудника, который, видимо, решил найти самый простой способ решить рабочие трудности».

По его словам, Лунёв, который был вынужден улететь в Санкт-Петербург другим рейсом, заплатил административный штраф в размере 1 тыс. рублей за брань в общественном месте.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил дебош в московском аэропорту Внуково.

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