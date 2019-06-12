Фестиваль цветов и духовой музыки: как Петербург встретил День России

Санкт-Петербург, , 23:43 — REGNUM На Невском проспекте 12 июня прошел яркий, ароматный и музыкальный фестиваль цветов и духовых оркестров. На главную улицу Петербурга вышли цветочные платформы, конные экипажи и ретро-автомобили под музыкальное сопровождение лучших оркестрантов.

Фестиваль цветов собрал звёздный состав флористов, которые подарили городу на День России огромный и уникальный «букет» своих профессиональных работ.

В одной из карет в окружении разноцветных цветов дети раздували мыльные пузыри, до которых каждому хотелось дотянуться. На следующей платформе с названием «Лебединое озеро» разворачивалось сказочное представление: балерина демонстрировала различные элементы танца у замка, украшенного цветами.

Вместе с флористами в праздничной колонне прошли лучшие духовые оркестры России: музыканты Санкт-Петербургского гарнизона, ГУ МЧС, Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова.

…2019 год в Российской Федерации объявлен годом театрального искусства. Именно поэтому центральной темой сегодняшнего шествия был выбран театр. Главной платформой, открывающей парад, стала композиция с названием «Золотая маска», сопровождаемая ростовыми куклами в цветочных костюмах. Сама платформа была оформлена гортензиями разных оттенков и выглядела, по-мнению публики, гораздо величественнее и загадочнее остальных.

Следующей платформой, посвященной театральной теме, являлась композиция «Вишневый сад», созданная по мотивам чеховской пьесы. Ни на секунду актеры не выходили из образа, дополненного шикарными костюмами и шляпами с перьями, развевающимися на ветру. Только один момент выдавал современные реалии: в цветочной беседке сиял самовар прошлого века, но чай в кружки актеров наливался из маленького термоса.

Большой интерес публики вызвала композиция флористов из Венгрии. Она обращала внимание на серьезную экологическую проблему: ежегодно в океаны попадает более миллиона тонн пластикового мусора, который представляет смертельную опасность для китов и других морских обитателей. На своей платформе иностранные гости изобразили кита из пластиковых бутылок, выпрыгивающего из моря цветов.

Подробнее ознакомиться с цветочными композициями гости фестиваля смогли на Дворцовой площади, где после парада расставили цветочные платформы. Коллектив артистов из Японии разрешил фотографироваться с одним из реквизитов — зонтом, выполненным с использованием живых цветов. Даже после шествия на японской платформе не прекращалось музыкальное сопровождение: артисты играли на народных инструментах.

Здесь же, на Дворцовой площади продолжили выступление оркестровые коллективы. Жители и гости Санкт-Петербурга стали свидетелями уникального события: в честь 175-летия великого композитора Николая Римского-Корсакова был установлен мировой рекорд — самое массовое исполнение «Полёта шмеля» духовыми оркестрами.

Это сложное музыкальное произведение исполнили более 500 музыкантов, в том числе студенты Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова. После этого на Дворцовой площади состоялся праздничный концерт.

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