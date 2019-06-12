Среда, 12 Июня 2019 года
23:45:04 МСК

Фестиваль цветов и духовой музыки: как Петербург встретил День России

Общество

Центральной темой праздничного шествия был выбран театр

40
Фестиваль цветов и духовой музыки: как Петербург встретил День России
Дарья Драй © ИА REGNUM
Последние приготовления к Фестивалю цветов

Санкт-Петербург, 12 июня 2019, 23:43 — REGNUM  На Невском проспекте 12 июня прошел яркий, ароматный и музыкальный фестиваль цветов и духовых оркестров. На главную улицу Петербурга вышли цветочные платформы, конные экипажи и ретро-автомобили под музыкальное сопровождение лучших оркестрантов.

Фестиваль цветов собрал звёздный состав флористов, которые подарили городу на День России огромный и уникальный «букет» своих профессиональных работ.

2
Фестиваль цветов в Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Фестиваль цветов в Петербурге
3
Фестиваль цветов в Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Фестиваль цветов в Петербурге

В одной из карет в окружении разноцветных цветов дети раздували мыльные пузыри, до которых каждому хотелось дотянуться. На следующей платформе с названием «Лебединое озеро» разворачивалось сказочное представление: балерина демонстрировала различные элементы танца у замка, украшенного цветами.

10
Балерина и лошадь
Дарья Драй © ИА REGNUM
Балерина и лошадь
11
Фестиваль цветов в Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Фестиваль цветов в Петербурге

Вместе с флористами в праздничной колонне прошли лучшие духовые оркестры России: музыканты Санкт-Петербургского гарнизона, ГУ МЧС, Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова.

14
Парад духовых оркестров
Дарья Драй © ИА REGNUM
Парад духовых оркестров
17
Парад духовых оркестров
Дарья Драй © ИА REGNUM
Парад духовых оркестров
20
Зрители на Невском проспекте
Дарья Драй © ИА REGNUM
Зрители на Невском проспекте

…2019 год в Российской Федерации объявлен годом театрального искусства. Именно поэтому центральной темой сегодняшнего шествия был выбран театр. Главной платформой, открывающей парад, стала композиция с названием «Золотая маска», сопровождаемая ростовыми куклами в цветочных костюмах. Сама платформа была оформлена гортензиями разных оттенков и выглядела, по-мнению публики, гораздо величественнее и загадочнее остальных.

13
Шествие Фестиваля цветов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Шествие Фестиваля цветов
19
Перекрытый Невский проспект
Дарья Драй © ИА REGNUM
Перекрытый Невский проспект
27
Шествие Фестиваля цветов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Шествие Фестиваля цветов

Следующей платформой, посвященной театральной теме, являлась композиция «Вишневый сад», созданная по мотивам чеховской пьесы. Ни на секунду актеры не выходили из образа, дополненного шикарными костюмами и шляпами с перьями, развевающимися на ветру. Только один момент выдавал современные реалии: в цветочной беседке сиял самовар прошлого века, но чай в кружки актеров наливался из маленького термоса.

29
Фестиваль цветов в Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Фестиваль цветов в Петербурге
25
Шествие Фестиваля цветов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Шествие Фестиваля цветов
30
Фестиваль цветов в Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Фестиваль цветов в Петербурге

Большой интерес публики вызвала композиция флористов из Венгрии. Она обращала внимание на серьезную экологическую проблему: ежегодно в океаны попадает более миллиона тонн пластикового мусора, который представляет смертельную опасность для китов и других морских обитателей. На своей платформе иностранные гости изобразили кита из пластиковых бутылок, выпрыгивающего из моря цветов.

5
Фестиваль цветов в Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Фестиваль цветов в Петербурге
12
Фестиваль цветов в Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Фестиваль цветов в Петербурге
6
Фестиваль цветов в Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Фестиваль цветов в Петербурге

Подробнее ознакомиться с цветочными композициями гости фестиваля смогли на Дворцовой площади, где после парада расставили цветочные платформы. Коллектив артистов из Японии разрешил фотографироваться с одним из реквизитов — зонтом, выполненным с использованием живых цветов. Даже после шествия на японской платформе не прекращалось музыкальное сопровождение: артисты играли на народных инструментах.

36
Дефиле духовых оркестров на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Дефиле духовых оркестров на Дворцовой площади
35
Дефиле духовых оркестров на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Дефиле духовых оркестров на Дворцовой площади
35
Дефиле духовых оркестров на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Дефиле духовых оркестров на Дворцовой площади

Здесь же, на Дворцовой площади продолжили выступление оркестровые коллективы. Жители и гости Санкт-Петербурга стали свидетелями уникального события: в честь 175-летия великого композитора Николая Римского-Корсакова был установлен мировой рекорд — самое массовое исполнение «Полёта шмеля» духовыми оркестрами.

16
Парад духовых оркестров
Дарья Драй © ИА REGNUM
Парад духовых оркестров
23
Парад духовых оркестров
Дарья Драй © ИА REGNUM
Парад духовых оркестров
34
Дефиле духовых оркестров на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Дефиле духовых оркестров на Дворцовой площади

Это сложное музыкальное произведение исполнили более 500 музыкантов, в том числе студенты Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова. После этого на Дворцовой площади состоялся праздничный концерт.

38
Бал цветов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Бал цветов
39
Бал цветов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Бал цветов
40
Бал цветов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Бал цветов

Смотрите галерею к статье

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге в День России прозвучит рекордный «Полёт шмеля»

regnum author Виктория Николаева, Дарья Драй
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Фоторепортажи ИА REGNUM
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить