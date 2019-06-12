Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту три канадских спутника

Калифорния, США, , 22:08 — REGNUM Ракета-носитель Falcon 9 успешно стартовала 12 июня с пусковых площадок базы ВВС США в штате Калифорнии в 17:17 по мск. Об этом сообщается на сайте компании SpaceX.

Американская компания SpaceX, арендующая космодром у ВВС США, осуществляла запуск ракеты-носителя, которая последовательно вывела на орбиту три спутника RADARSAT Constellation, масса каждого из которых составляет около 1,4 тонны. Заказчиком запуска является Канадское космическое агентство.

Спутники предназначены для зондирования Земли, в том числе в их задачи входит наблюдение за морской навигацией и погодными изменениями в Арктике.

Напомним, более 125 компаний из Канады принимали участие в создании спутников RADARSAT Constellation, которые призваны прийти на смену устаревшим. Общий бюджет проекта составляет $890 млн, стоимость одного пуска ракеты — около $60−65 млн.

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