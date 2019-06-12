Среда, 12 Июня 2019 года
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Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту три канадских спутника

Общество

Ракета-носитель последовательно вывела на орбиту три канадских спутника

Калифорния, США, 12 июня 2019, 22:08 — REGNUM  Ракета-носитель Falcon 9 успешно стартовала 12 июня с пусковых площадок базы ВВС США в штате Калифорнии в 17:17 по мск. Об этом сообщается на сайте компании SpaceX.

Американская компания SpaceX, арендующая космодром у ВВС США, осуществляла запуск ракеты-носителя, которая последовательно вывела на орбиту три спутника RADARSAT Constellation, масса каждого из которых составляет около 1,4 тонны. Заказчиком запуска является Канадское космическое агентство.

Спутники предназначены для зондирования Земли, в том числе в их задачи входит наблюдение за морской навигацией и погодными изменениями в Арктике.

Напомним, более 125 компаний из Канады принимали участие в создании спутников RADARSAT Constellation, которые призваны прийти на смену устаревшим. Общий бюджет проекта составляет $890 млн, стоимость одного пуска ракеты — около $60−65 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Запуск ракеты Falcon 9 с кораблём Dragon к МКС назначен на конец апреля

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