Галерею почета и славы работников и предприятий Пензенской области обновили

Пенза, , 21:06 — REGNUM В рамках празднования Дня России и Дня города в центре Пензы открыли обновленную Галерею почета и славы работников и предприятий Пензенской области. В церемонии приняли участие руководители предприятий и передовики производства. Губернатор Иван Белозерцев вручил им свидетельства о занесении в Галерею почета и славы.

В этом году за вклад в реализацию социальной — экономической политики Пензенской области такой чести удостоены 20 трудовых коллективов и столько же передовиков производства, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Я хочу в этот день поклониться вам за ваш нелегкий труд, за то, что вы развиваете наши города, районы, села, наш регион и в целом Россию», — поблагодарил глава региона руководителей предприятий и передовиков производства.