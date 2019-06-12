Среда, 12 Июня 2019 года
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Галерею почета и славы работников и предприятий Пензенской области обновили

Общество

Событие состоялось в День России

Пенза, 12 июня 2019, 21:06 — REGNUM  В рамках празднования Дня России и Дня города в центре Пензы открыли обновленную Галерею почета и славы работников и предприятий Пензенской области. В церемонии приняли участие руководители предприятий и передовики производства. Губернатор Иван Белозерцев вручил им свидетельства о занесении в Галерею почета и славы.

В этом году за вклад в реализацию социальной — экономической политики Пензенской области такой чести удостоены 20 трудовых коллективов и столько же передовиков производства, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Я хочу в этот день поклониться вам за ваш нелегкий труд, за то, что вы развиваете наши города, районы, села, наш регион и в целом Россию», — поблагодарил глава региона руководителей предприятий и передовиков производства.

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День России
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