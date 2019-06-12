Среда, 12 Июня 2019 года
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Москва: завершено строительство тоннеля на северо-востоке Большого кольца

Общество

Завершено строительство правого тоннеля между станциями «Нижегородская» до «Авиамоторная»

Москва, 12 июня 2019, 21:09 — REGNUM  Заверешено строительство правого перегонного тоннеля между станциями «Нижегородская» и «Авиамоторная» Большой кольцевой линии (БКЛ), об этом сообщил 11 июня мэр Москвы Сергей Собянин на официальной странице в Twitter.

«За восемь месяцев щит «Татьяна» проложил 1400 м тоннеля. В будущем со станции «Нижегородская» можно будет пересесть на Некрасовскую линию», — говорится в сообщении.

Мэр Москвы также к с своей записи на странице в социальной сети выложил видеозапись, в которой показан весь ход строительных работ тоннеля.

Напомним, проходка тоннеля осуществлялась в сложных гидрогеологических условиях на глубине около 22 метров. Срок сдачи станций «Лефортово» и «Авиамоторная» намечен на этот год. В скором времени на этом участке БКЛ появится транспортно-пересадочный узел «Мичуринский проспект».

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Строительство метрополитена
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