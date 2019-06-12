В День России в Ульяновске прошёл казачий фестиваль «Двенадцать жемчужин»

Ульяновск, , 20:50 — REGNUM Представители 14 субъектов РФ стали участниками казачьего фестиваля «Двенадцать жемчужин» в Ульяновской области и выступили в рамках празднования Дня России. Основные мероприятия прошли в региональном центре на площади В.И. Ленина, Соборной площади, эспланаде, бульваре Новый Венец и в сквере Н.М. Карамзина.

Праздничная программа «Твой День, Россия!» стартовала с шествия участников всероссийского казачьего фестиваля «Двенадцать жемчужин» на площади Ленина. Жители и гости региона увидели театрализованный пролог «Если будет Россия, значит, буду и я!». Здесь же состоялась церемония возложения цветов к памятникам выдающимся национальным деятелям. Прошёл гала-концерт лауреатов и дипломантов всероссийского казачьего фестиваля «Двенадцать жемчужин».

На эспланаде развернулась пространственные и интерактивные инсталляции: «Колесо Фортуны», «Экологическая тропа», «Музыка ветра и прогулки под дождем», «Превращение деревянного бруска в музейный экспонат», «Раскрась Россию». Здесь же расположилась интерактивная площадка традиционных народных подвижных и настольных игр III всероссийской творческой лаборатории «Воспитание традицией». На протяжении дня здесь работали места для фотосессий и прогулок. Площадка «Мода вне времени» познакомила гостей праздника с национальными костюмами народов России, историей рождения и развития славянской христианской моды. На площадке «Уголок России — отчий дом» ульяновцев научили рисовать, познакомили с ульяновскими художниками.

В переулке Карамзина работала площадка «В дружбе народов — единство России» по направлению «Искусство, традиции и культура многонациональной Ульяновской области». На бульваре Новый Венец развернулась книжная миля «Широка страна моя родная», в программе которой прошли книжные экспозиции, мастер-классы, игры-викторины, литературный подиум и встречи с писателями.

«В год национального единства в Ульяновской области празднование Дня России совпало с проведением всероссийского фестиваля «Двенадцать жемчужин», который проходит при поддержке губернатора Сергея Морозова. К нам приехали коллективы из 14 субъектов Российской Федерации и зарубежья. Казахстан, Оренбург, Волгоградская область, Татарстан, Саратовская область — не первый раз принимают участие в этом фестивале. Республика Бурятия и Алтайский край приехали к нам впервые, поэтому мы очень надеемся, что нашим участникам полюбилась гостеприимная ульяновская земля, — отметила министр искусства и культурной политики Ульяновской области Евгения Сидорова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ульяновская область является многонациональным и многоконфессиональным регионом. На территории Ульяновской области постоянно проживают представители более ста национальностей и 15 конфессий.