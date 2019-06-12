Экс-глава Свердловской железной дороги будет выпущен под залог

Екатеринбург, , 20:32 — REGNUM Бывший начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов получил шанс выйти из-под домашнего ареста под залог в размере 5 млн рублей. Новую меру пресечения ему избрал Ленинский райсуд Екатеринбурга.

Залог необходимо внести до 21 июня. Кроме того, экс-руководителю запрещено осуществлять некоторые действия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Алексей Миронов был задержан и арестован в середине декабря. Ему вменяют коррупционное преступление.

Нескоько месяцев он провёл в СИЗО, а в апреле был отпущен под домашний арест. Срок такой меры пресечения истекал 12 июня. Представители Уральского следственного управления на транспорте просили продлить эту меру, но в их документах оказалась ошибка — неправильно указали дату, до которой просили продлить. В итоге Ленинский райсуд отказался удовлетворить их требование.

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