Среда, 12 Июня 2019 года
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Radiohead обнародовала 18 часов неизданных композиций из-за хакеров

Общество

Все собранные деньги, полученные от прослушивания этих музыкальных записей, музыканты планируют направить на благотворительность

Лондон, 12 июня 2019, 20:46 — REGNUM  Рок-группа Radiohead обнародовала в интернете 18 часов архивных музыкальных записей, за возвращение которых хакеры требовали от группы $150 тыс., об этом 11 июня сообщила вещательная корпорация BBC.

«За £18 ($23) вы можете узнать, стоило ли нам платить этот выкуп», — прокомментировал гитарист группы Джонни Гринвуд.

Все собранные деньги, полученные от прослушивания этих музыкальных записей, музыканты планируют направить в адрес экологического движения Extincion Rebellion.

Напомним, ранее, британские музыканты подверглись взлому хакеров, в результате которого с рабочего компьютера лидера коллектива Тома Йорка были украдены неизданные музыкальные материалы альбома OK Computer.

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