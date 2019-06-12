В Перми отмечают День России и день города

Пермь, , 20:16 — REGNUM В Перми 12 июня отмечают День России и день города. Праздничные мероприятия начались ночью в сквере возле памятника основателю столицы Прикамья Василию Татищеву, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии.

Пермь отмечает своё 296-летие. Под праздничные мероприятия задействованы все три кварталы городской эспланаде, где создано 12 интерактивных площадок. На Аллее Доблести и Славы открыли новые плиты. Они посвящены соответственно 165-летию географа и картографа Пермской губернии Ивана Кривощекова, 115-летию со дня рождения Аркадия Гайдара, 100-летию инженера-авиастроителя Бориса Изгагина и 170-летию учёного, педагога, врача и общественного деятеля Павла Серебренникова.

Кроме того, плита появилась к 60-летию создания регионального отделения Союза журналистов. Закладка плит здесь ведётся с 2008 года. Теперь их на аллее 65.

А на набережной Камы прошёл фестиваль «Театр на набережной». Перед собравшимися выступили театральные коллективы Перми. Также прошли мастер-классы и работали интерактивные зоны.

Праздник подходит к концу. Но одно из главных событий ещё впереди. В 68-м квартале эспланады планируется открыть светомузыкальный фонтан. Открытие запланировано на 23:00 по местному времени (21:00 мск).