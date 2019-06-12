Ростуризм запускает проект выходного дня для городов-миллиоников

Москва, , 20:10 — REGNUM Федеральное агентство по туризму планирует запустить маркетинговый проект, который даст возможность туристам путешествовать из городов-миллионников в соседние регионы России. Об этом сообщила в интервью ТАСС руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

По словам Догузовой, особенно актуальными на туристическом рынке являются поездки выходного дня, продолжительностью от 3 до 5 дней. Главным образом, контент проекта даст возможность быстро и удобно ознакомиться с туристической инфраструктурой и достопримечательностями соседних регионов.

Пилотный проект «В трех часах до» будет запущен в ближайшее время в Москве, а в дальнейшем предполагается распространить полученный опыт на другие регионы, где есть города-миллионники.

«Мне бы очень хотелось открыть страну прежде всего для самих россиян, — отметила глава Ростуризма. — Мне бы хотелось, чтобы как можно больше россиян путешествовало по стране, открывало для себя Россию и все чаще делало выбор в пользу отдыха в соседнем регионе, а не в соседней стране».

Напомним, ранее Ростуризм запустил проект «Национальные брендовые маршруты», направленный на продвижение внутреннего туризма регионов России, в рамках которого к его реализации привлекались ведущие маркетологии и специалисты по продвижению туристических продуктов.

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