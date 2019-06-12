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Музеи Калужской области организовали бесплатный вход для посетителей

Общество

В настоящее время на территории Калужской области действуют 35 музеев

Музеи Калужской области организовали бесплатный вход для посетителей
Иллюстрация: Artmuseum.kaluga.ru
Калужский музей изобразительных искусств.

Калуга, 12 июня 2019, 19:49 — REGNUM  В День России музеи Калужской области организовали бесплатный вход для посетителей.

Как сообщили 12 июня корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве культуры, праздничная акция действует во всех государственных и муниципальных музеях области и направлена на повышение доступности культурных ценностей для населения — задача поставлена национальным проектом «Культура».

Напомним, в настоящее время на территории Калужской области действуют 35 музеев, из которых 26 — областные и 9 — муниципальные.

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День России
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