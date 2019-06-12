Среда, 12 Июня 2019 года
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Сын Алибасова о самочувствии отца: «Сегодня лучше»

Общество

Продюсера группы «На-На» Бари Алибасова, получившего химические ожоги пищевода и желудка, госпитализировали в больницу в Москве 4 июня

Москва, 12 июня 2019, 19:40 — REGNUM  С памятью у музыкального продюсера Бари Алибасова, который уже несколько дней находится в токсикологическом отделении института имени Склифосовского в Москве, стало значительно лучше. Об этом Телеканалу «360» рассказал Алибасов-младший.

«Самочувствие у папы сегодня лучше, — рассказал Алибасов-младший. — Он меня, как минимум, узнал».

При этом сын продюсера отметил, что риск внутреннего кровотечения у Алибасова пока остается.

Как сообщало ИА REGNUM, продюсера группы «На-На» Бари Алибасова, получившего химические ожоги пищевода и желудка, госпитализировали в больницу в Москве 4 июня. Мужчина перепутал сок с жидкостью для очистки труб.

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