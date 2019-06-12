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В День России в центре Калуги развернули огромный триколор

Общество

Творческие коллективы Калуги представили собравшимся большой праздничный концерт

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В День России в центре Калуги развернули огромный триколор
Иллюстрация: Admoblkaluga.ru
На Театральной площади развернули огромный Государственный флаг Российской Федерации.

Калуга, 12 июня 2019, 18:23 — REGNUM  Сегодня, 12 июня, в Калуге состоялись торжества, посвященные Дню России. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе по взаимодействию со СМИ и информационному обеспечению аппарата Законодательного собрания Калужской области, в праздничном мероприятии на Театральной площади областного центра приняли участие депутаты Госдумы, депутаты регионального парламента, представители органов власти Калуги, общественных организаций, жители и гости города.

Участники церемонии развернули на Театральной площади огромный Государственный флаг Российской Федерации. Выступающие на торжестве отметили, что, несмотря на свои масштабы, многообразие национальностей и языков, России удается сохранять единство и мир, удается добиваться решения самых сложных задач и развиваться.

Творческие коллективы Калуги представили собравшимся большой праздничный концерт.

Добавим, что 12 июня во всех муниципалитетах области прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню России. В их числе митинги, концерты, фестивали народного творчества, мастер-классы по народно-прикладному искусству, спортивно-развлекательные программы, футбольные турниры, книжные выставки, флешмобы, игры и конкурсы для детей.

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День России
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