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В Свердловской области дети подожгли венок у Вечного огня

Общество

Играли

Серов, Свердловская область, 12 июня 2019, 17:14 — REGNUM  В свердловском Серове венок на мемориале у Вечного огня подожгли двое детей шести и семи лет. Об этом журналистам сообщил начальник пресс-службы Главного управления МВД России по региону Валерий Горелых.

По его словам, дети играли. Они вытащили из венка ветку и положили на огонь. В итоге возник пожар. Венки сгорели, а стена мемориала оказалась повреждена.

Факт того, что это сделали они, подтверждают записи с камеры видеонаблюдения. Родителям детей предстоит ответить за упущения в их воспитании.

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