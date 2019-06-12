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Объявлено вознаграждение за исчезнувшего кота Бари Алибасова

Общество

Группа «На-На» пообещала нашедшему крупную денежную сумму

Москва, 12 июня 2019, 18:19 — REGNUM  Вознаграждение в размере 800 тысяч рублей пообещала группа «На-На» нашедшему кота Бари Алибасова. Об этом 12 июня заявил журналистам PR-директор Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин, сообщает агентство городских новостей «Москва».

По словам Горжанкина, кот Чуча породы канадский сфинкс является фактически членом семьи Бари Алибасова. И, скорее всего, кота кто-то подобрал.

В случае возвращения кота Горжанкин пообещал нашедшему животное награду в размере 800 тысяч рублей, либо будет подарено выступление группы «На-На» на любой праздник.

По словам близких Алибасова, пропавший кот был его любимцем, выйдя из медикаметозного сна, он поинтересовался, где кот и всё ли с ним в порядке.

Напомним, Бари Алибасов в настоящее время находится в институте имени Склифосовского после того, как по ошибке выпил средство для очистки труб.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что кот Алибасова пропал из его квартиры 11 июня во время пресс-конференции для журналистов. Предполагается, что любимец семьи мог испугаться большого количества людей в доме и убежать.

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