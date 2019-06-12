Из квартиры Алибасова пропал кот

Москва, 12 июня 2019, 16:30 — REGNUM Из квартиры продюсера Бари Алибасова, который в настоящее время находится в больнице в Москве, убежал кот. Об этом сообщил PR-директор продюсера Вадим Горжанкин со ссылкой на Алибасова-младшего.
По его словам, инцидент произошел во время пресс-конференции для журналистов, которая прошла в квартире Алибасова 11 июня.
«Журналистов было много… — сказал Горжанкин радиостанции «Говорит Москва». — Скорее всего, кот испугался и выбежал из квартиры».
Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня в Москве в институт имени Склифосовского в срочном порядке был доставлен продюсер Бари Алибасов, который по ошибке выпил средство для прочистки труб.
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