Робот расскажет 12 июня об истории России в «Одноклассниках»

Москва, , 14:12 — REGNUM Музей современной истории России запустил в социальной сети Одноклассники первую виртуальную экскурсию, которую проведет робот по имени Клиоша — экскурсовод и экспонат музея.

Онлайн трансляция пройдет 12 июня в 16:00 по московскому времени на на официальной стнанице музея в социальтной сети.

Сейчас в музее работает Клиоша версии 2.0 — робот последнего поколения. Разработчики регулярно приезжают, чтобы адаптировать его к новым задачам, поэтому он постоянно продолжает совершенствоваться, в том числе в своих познаниях о музейных экспонатах и об истории нашей страны.

В прямом эфире необычный экскурсовод расскажет пользователям Одноклассников о новейшей истории России от путча в 1991 году до Чемпионата мира по футболу в 2018.

Зрители трансляции увидят экспонаты с церемоний инаугурации первого и единственного Президента СССР Михаила Горбачева и первого Президента Российской Федерации Бориса Ельцина, первые мобильные телефоны, акции «Хопер» и МММ, личные вещи космонавтов и футбольный мяч, подписанный сборной России после ЧМ по футболу.

Одноклассники регулярно поддерживают культурные проекты, делая их доступнее для миллионов пользователей из разных регионов России. В ОК можно побывать в самых известных российских музеях с помощью виртуальных экскурсий, посмотреть театральные постановки, трансляции с современных фестивалей и образовательных мероприятий.

Подобный контент пользуется популярностью у аудитории: видео и прямые эфиры собирают сотни тысяч просмотров. Различные интерактивные форматы взаимодействия с аудиторией помогают музеям не только привлекать посетителей, но и носят просветительский характер.

В мае этого года «Одноклассники» и Эрмитаж запустили викторину по выставке «Боги. Люди. Герои», посвященной всемирно известным древнеримским городам Помпеям и Геркулануму, погибшим в 79 году из-за извержения Везувия.