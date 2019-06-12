«Оранжевый» уровень погодной опасности продлён в Москве и Подмосковье

Москва, , 14:14 — REGNUM «Оранжевый» уровень погодной опасности продлил Гидрометцентр России для Москвы и Московской области. Об этом 12 июня сообщается на сайте ведомства.

«Оранжевый» уровень погодной опасности продлён до 05:00 13 июня из-за высокой пожароопасности. По прогнозам синоптиков, существует вероятность стихийных бедствий с серьёзными последствиями.

Повышение уровня погодной опасности связано с установившейся в регионе жаркой погодой. Метеорологи ранее предупреждали, что 12 июня температура воздуха в Москве и области достигнет +32 градусов. Изнуряющая жара начнёт спадать только 13 июня.

Ранее ИА REGNUM сообщало об объявлении в Москве и Подмосковье «оранжевого» уровня погодной опасности с 21:00 11 июня по 21:00 12 июня.

Также сообщалось, что в связи с жаркой погодой Роспотребнадзор усилил контроль за микроклиматом в Московском метрополитене.

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