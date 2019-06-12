На Ямале коммунальщики верёвкой «отремонтировали» крышу

Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, , 13:37 — REGNUM В ямальском городе Лабытнанги крышу многоквартирного дома отремонтировали верёвкой. Об этом сообщает пользователь паблика «Лабытнанги Info».

«Долго на Ямальской, 1 будет замотана крыша верёвкой? Как после ветра всё оборвало, так никто и не шевелиться. На земле валяется минвата. Или ждёте пока верёвка порвётся и листом кого-нибудь убьёт?», — задаётся вопросом житель Лабытнанги.

Пользователь также предоставил фотодоказательства. По сообщению УК «ЯмалСтройСервис» крышу на ул. Ямальской, 1 приведут в порядок до 15 июня 2019 года.

Напомним, ранее жильцы дома № 20 по ул. Мира города Лабытнанги жаловались на долго не ликвидированную аварию, которая произошла 10 января 2019 года. Управляющая компания отреагировала на жалобы замерзающих после публикаций в социальных сетях и региональных СМИ через неделю, перемотав трубы скотчем.

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