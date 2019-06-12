День России совпал с днём рождения города Петровск-Забайкальский

Петровск-Забайкальский, Забайкальский край, , 13:19 — REGNUM Жители Забайкалья сегодня, 12 июня, отмечают двойной праздник. Помимо государственного — Дня России — горожане празднуют 230-летие одного из старейших городов Забайкалья — Петровск-Забайкальского. В торжественных мероприятиях приняли участие не менее 17 тысяч человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе забайкальского губернатора.

С самого утра в городе открылись различные площадки: спортивные, творческие, детские. Неизменное событие праздника — шествие десятков трудовых коллективов учреждений и организаций города. В праздничных мероприятиях принял участие глава Забайкальского края Александр Осипов. В своём приветственном слове он, в частности, отметил:

«Вспомним наших предков, которые по крупицам собирали, отвоевывали нашу страну, укрощали атом, прорывались в космос, учились, работали, совершали открытия, достигали культурных высот. Сегодня их пример нужен и нам. У нас в крае немало проблем, нам нужны целеустремленность, воля, трудолюбие, чтобы восстановить и обустроить наше Забайкалье», — считает Александр Осипов.

Глава города Петровск-Забайкальский Игорь Зарыпов поблагодарил всех жителей города за преданность малой родине и отметил:

«12 июня — праздник, который, несмотря на молодость, прочно вошел не только в официальный календарь торжественных дат, но и в сердца россиян».

Одним из самых зрелищных мероприятий на сегодняшнем двойном празднике в Петровск-Забайкальском стал «Хоровод дружбы», в котором наряду с представителями разных национальностей — жителями города — «хороводил» забайкальский губернатор Александр Осипов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Петровск-Забайкальский был основан в 1789 году по указу императрицы Екатерины II и получил название Петровский Завод, по одной версии в честь императора Петра I, по другой — по местному храму апостола Петра. Статус города и новое название Петровск-Забайкальский он получил в 1926 году.

День России — государственный праздник. Отмечается ежегодно с 1992 года, со дня принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР.