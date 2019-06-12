В Красноярске в День России прошёл межнациональный фестиваль

Красноярск, , 12:58 — REGNUM Жители Красноярска и гости города 12 июня отпраздновали День России межнациональным фестивалем.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Красноярского края, по традиции межнациональный фестиваль «День России. Содружество на Енисее» проводился на острове Татышев.

«Дорогие земляки! Я поздравляю вас с днем нашей великой России! Мы с вами живём в огромной многонациональной стране, поэтому неслучайно, что у нас, в Красноярске, он в 14-й раз совпадает с проведением ещё одного праздника — фестиваля «Содружество на Енисее». Именно многоцветие народов и культур является источником развития нашей страны и той базой, которая связывает людей», — сказал губернатор края Александр Усс.

Уточняется, что в масштабном праздничном концерте фестиваля «Содружество на Енисее» приняли участие около 20 национальных творческих коллективов и исполнителей. В этот день в Красноярске проходят различные межнациональные мастер-классы по традиционным ремёслам, а также организованы многочисленные спортивные и детские локации.

Напомним, в День России губернатор Александр Усс и начальник Главного управления МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий вручили паспорта лучшим школьникам региона. В этом году паспорта в торжественной обстановке получили 47 школьников из 38 муниципальных образований края.