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В Красноярске в День России прошёл межнациональный фестиваль

Общество

В масштабном праздничном концерте фестиваля «Содружество на Енисее» приняли участие около 20 национальных творческих коллективов и исполнителей

В Красноярске в День России прошёл межнациональный фестиваль
Иллюстрация: Вадим Кофман, krskstate.ru
День России в Красноярске

Красноярск, 12 июня 2019, 12:58 — REGNUM  Жители Красноярска и гости города 12 июня отпраздновали День России межнациональным фестивалем.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Красноярского края, по традиции межнациональный фестиваль «День России. Содружество на Енисее» проводился на острове Татышев.

«Дорогие земляки! Я поздравляю вас с днем нашей великой России! Мы с вами живём в огромной многонациональной стране, поэтому неслучайно, что у нас, в Красноярске, он в 14-й раз совпадает с проведением ещё одного праздника — фестиваля «Содружество на Енисее». Именно многоцветие народов и культур является источником развития нашей страны и той базой, которая связывает людей», — сказал губернатор края Александр Усс.

Уточняется, что в масштабном праздничном концерте фестиваля «Содружество на Енисее» приняли участие около 20 национальных творческих коллективов и исполнителей. В этот день в Красноярске проходят различные межнациональные мастер-классы по традиционным ремёслам, а также организованы многочисленные спортивные и детские локации.

Напомним, в День России губернатор Александр Усс и начальник Главного управления МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий вручили паспорта лучшим школьникам региона. В этом году паспорта в торжественной обстановке получили 47 школьников из 38 муниципальных образований края.

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День России
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