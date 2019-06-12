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Несогласованный марш в поддержку журналиста Голунова проходит в Москве

Общество

Полиция задержала нескольких человек

Москва, 12 июня 2019, 12:58 — REGNUM  В Москве сегодня, 12 июня, проходит марш в защиту журналиста портала Meduza Ивана Голунова. Массовое мероприятие не согласовано с властями.

Акция запланирована по маршруту от станции метро Чистые пруды до здания Главного управления МВД на Петровке.

Напомним, что о проведении марша в поддержку журналиста Ивана Голунова стало известно 10 июня. Однако 11 июня министр внутренних дел России Владимир Колокольцев объявил, что уголовное преследование Голунова прекращено и дело против него закрыто, сам он в тот же день был отпущен на свободу.

11 же июня организаторы марша заявили, что им не удалось согласовать его с мэрией Москвы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Голунов был задержан по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Пакетики с наркотиками были найдены в его рюкзаке и на его съемной квартире. Сам Голунов заявил, что наркотики ему подбросили полицейские.

Экспертиза установила, что Голунов не употреблял наркотики и не прикасался к тем пакетикам с наркотиками, которые якобы были у него найдены.

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Дело журналиста Голунова
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