Среда, 12 Июня 2019 года
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Аэропорт Канас в китайском Синьцзяне переходит на круглогодичный режим

Общество

Канас с момента ввода в эксплуатацию в 2007 году был сезонным аэропортом и работал обычно с середины июня до начала октября

Урумчи, Китай, 12 июня 2019, 11:26 — REGNUM  Аэропорт Канас, расположенный в живописной местности Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая, возобновил свою работу после полугодового простоя, сообщает 12 июня агентство Синьхуа.

Канас с момента ввода в эксплуатацию в 2007 году был сезонным аэропортом и работал обычно с середины июня до начала октября. С настоящего времени он переходит на круглогодичную работу, дабы удовлетворить туристический спрос на перелеты, сообщил заместитель генерального директора аэропорта Ли Сиган.

Аэропорт также планирует отрыть новый маршрут до города Турфан в том же Синьцзяне в добавок к уже действующему регулярному маршруту до региональной столицы города Урумчи.

Более того, аэропорт запустит четыре туристические маршрута на низкой высоте по четырем популярным направлениям для того, чтобы пассажиры могли с высоты насладиться живописными видами знаменитых достопримечательностей Синьцзяна.

Отметим, что аэропорта Канас расположен на границе Китая, Казахстана, России, Монголии. Местная природа известна своими озёрами, ледниками, лесами и лугами. Крмое того, там расположены известные по всему миру геопарки, находящиеся под защитой ЮНЕСКО.

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