В столице Бурятии не хватает пляжей

Улан-Удэ, , 11:19 — REGNUM В Улан-Удэ имеется всего один пляж на острове Комсомольский и одно специальное место отдыха у водоема. В управлении по чрезвычайным ситуациям столицы Бурятии считают, что этого недостаточно, об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

«Открыть новые места невозможно, так как на реках Улан-Удэ на большей части акватории скорость течения превышает допустимые нормы для открытия пляжа более чем в два-три раза. Средняя скорость течения составляет 1,5−2,0 м/с, при нормативе не более 0,5 м/с», — пояснили в управлении.

Однако предупреждения не всегда останавливают любителей освежиться в жаркую погоду, поэтому спасатели установили в опасных местах 27 табличек, информирующих о запрете купания. В наиболее опасном месте — на протоке «Степная» установлена смотровая вышка. Еще одна вышка будет установлена на реке Уде в районе Мясокомбината.

Кроме того, с наступление теплой погоды начнутся профилактические рейды, как пешие, так и на водной акватории.

«С установлением жаркой погоды более +30 градусов будет привлекаться дополнительно еще одна резервная группа поисково-спасательной службы. Особое внимание будет уделено детям, находящимся без присмотра взрослых», — отметили в УЧС города.

Впрочем, дело не только в скорости течения. Специалисты Роспотребнадзора произвели забор проб воды в местах отдыха горожан, результаты которых показывают, что качество воды не всегда соответствуют нормативам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, почти половина всех водоемов Бурятии не соответствует нормам и опасна для купания. Наиболее сложная ситуация сложилась вокруг Улан-Удэ, где воды рек Селенга и Уда не соответствуют нормативам по содержанию железа и уровню окраски и аммиака. В Селенге рядом с пригородным поселком Сотниково выявлено также превышение по уровню запаха, БПК5, ХПК, нефтепродуктов, фосфатов и фтора.

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