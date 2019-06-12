В День России 20 челябинских школьников получили паспорта

Челябинск, , 11:11 — REGNUM В Челябинске 12 июня 20 школьников получили паспорта. Их вручили врио губернатора Алексей Текслер и глава областного управления по вопросам миграции Светлана Селиверстова, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора.

Церемония прошла в резиденции главы региона и была приурочена ко Дню России. Свои первые документы получили лидеры школьного самоуправления, активные участники жизни школы, города и области, участники олимпиад, а также те, кто имеет достижения в искусстве, науке и спорте.

Отметим, 12 июня в Челябинске проходит множество разных мероприятий. Среди них народные гулянья «Многоликая Россия», парад дружбы народов, хоровод дружбы народов и многие другие.