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В Подмосковье открывается военно-исторический лагерь «Бородино»

Общество

В лагере соберутся около трёх тысяч детей

В Подмосковье открывается военно-исторический лагерь «Бородино»
Иллюстрация: Www.borodino.ru
Военно-исторический лагерь «Бородино»

Москва, 12 июня 2019, 10:34 — REGNUM  В Можайском районе Московской области в 12 июня в День России состоится открытие военно-исторического лагеря «Бородино», сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы мероприятия.

«Бородино» — это детский палаточный лагерь, посвящённый истории России с ХIХ и по наши дни. Запланированы мастер-классы, военные построения, научные мероприятия и лекции.

«Мероприятия в лагере охватят три исторических периода: XIX век и Отечественная война 1812 года, XX век и Великая Отечественная война, а также XXI век. Последняя часть будет посвящена работе подразделений специального назначения Росгвардии», — рассказали организаторы.

Они назвали участие в лагере погружением в историческую эпоху. Этим летом планируется приезд около трёх тысяч детей, в том числе группы из Белоруссии.

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День России
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