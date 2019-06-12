Фестиваль «Русский мир» в Подмосковье соберёт 10 тысяч человек

Сергиев Посад, Московская область, , 10:18 — REGNUM В подмосковном Сергиевом Посаде 12 июня в День России пройдёт фестиваль национальных видов спорта «Русский мир», сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы мероприятия.

Событие начнётся в 11:00 на Благовещенском поле. Планируется участие 10 тысяч человек.

«Мероприятие откроется исторической реконструкцией сражения за Троице-Сергиев монастырь. Гости смогут увидеть соревнования по тайскому боксу, боевому самбо, панкратиону, вольной и классической борьбе, борьбе на поясах и многим другим видам национальных единоборств», — рассказали организаторы.

Также обустроят площадки для игры кила и городошного спорта. Запланированы состязания по перетягиванию каната и воздушно-силовой атлетике. На конноспортивной арене пройдут состязания по Кок Бору, джигитовке, борьбе на конях, а также состоится шоу силачей.

Организаторы предусмотрели место для развлечений, где, в том числе, можно проверить силу удара, а также ярмарки сувениров.