День России в Москве: уличный фестиваль и концерт на Красной площади

Москва, , 10:06 — REGNUM В Москве 12 июня пройдут праздничные массовые мероприятия, посвящённые Дню России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На 40 площадках столицы развёрнут исторический фестиваль «Времена и Эпохи». Экспозиции демонстрируют различные исторические эпохи, в том числе Античности и Средневековья. Лекторы расскажут москвичам о богатой истории России и других государств.

На Гоголевском бульваре пройдёт театральная постановка о Первой мировой войне «Переломный момент истории» от XIX к XX веку. Там же прозвучит поэтическая композиция из стихов о гражданской войне, будут исполнены песни и романсы.

Тверской бульвар станет площадкой для театрализованной программы с участием каравана верблюдов, который, по сценарию, следует в турецкий город. Там состоится и иммерсивное представление «Орлиное Гнездо», в котором будут отыграны события обороны Шипки.

На Рождественском бульваре состоится представление «История Америки за 15 минут», на Чистопрудном бульваре — перфоманс с ожившей картиной Ренуара, вечер романсов и поэтические чтения.

В парке «Коломенское» в 12:00 начнётся фестиваль «Россия». Задумано провести состязание исторической реконструкции — турнир святого Георгия. Также в планах концерт и хоровод.

В Измайловском парке пройдёт концерт в традициях Инвалидных концертов XIX — начала XX вв. Они регулярно устраивались на протяжении ста лет с 1813 по 1914 годы. Их главной задачей было оказание помощи инвалидам, солдатским вдовам и сиротам, пострадавшим в войнах.

В Парке Победы запланирован флешмоб «Мы — Россия», а в Парке Горького — пиано-марафон «Piano Импровизация».

В 19:30 на Красной площади начнётся праздничный концерт. Его участниками станут Григорий Лепс, Стас Михайлов, Сергей Лазарев, Дима Билан, Валерия, Александр Розенбаум, Николай Басков, Федук и другие артисты. Мероприятие завершится фейерверком.