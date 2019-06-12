В китайской провинции Цинхай открылось «самое живописное шоссе»

Синин, Китай, , 09:26 — REGNUM В провинции Цинхай на северо-западе Китая отркылось живописное шоссе, проложенное таким образом, чтобы оказать наименьшее влияние на окружающую среду, сообщает 11 июня агентство Синьхуа.

Дорога проходит через Национальный лесной парк Бэйшань и Провицниальный лесной парк Цанцзяся. Шоссе Чжалунгоу-Няньбочжэнь назвала «самой красивой дорогой Цинхая». Её строительство заняло пять лет, а сам процесс проектирования осложнялся необходимостью сделать дорогу максимальной дружелюбной к окружающей среде.

«Для того, чтобы минимизировать занятие дорогой лесных массивов, более половины ее протяженности была направлено в обход», — заявил замглавы провинциального бюро строительства и управления дорогами Ван Цзяньлян.

По информации властей, более 67 тыс. деревьев было спасено благодаря подобного рода подходу. При этом, «зеленый» подход значительно увеличил бюджет проекта.

Отметим, что провинция Цинхай в существенной части расположена на Тибетском нагорье. За прошедшие пять лет более 10 млрд юаней ($1,4 млрд) было вложено в проекты экологической защиты заповедников региона при строительстве дорожно-транспортной инфраструктуры.