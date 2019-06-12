Среда, 12 Июня 2019 года
09:18:47 МСК

WhatsApp собрался судиться со своими пользователями

Общество

Только если они нарушаю правила мессенджера

Вашингтон, 12 июня 2019, 09:18 — REGNUM  Популярный мессенджер WhatsApp пригрозил судебными тяжбами тем пользователям, которые нарушают правила использования мессенджера. Об этом сообщается на официальном сайте WhatsApp.

«С 7 декабря 2019 года компания WhatsApp будет предпринимать правовые действия против лиц, занимающихся или помогающим другим в злоупотреблениях, нарушающих наши Условия предоставления услуг», — сказано в сообщении.

При этом администрация сервиса уточнила, что в список нарушений Условий предоставления услуг, в частности, входит автоматизированная или массовая рассылка сообщений. Также WhatsApp запрещает использовать приложение не в личных целях. Мессенджер предупреждает, что будет собирать доказательства противоправной деятельности не только на собственной платформе. Более того, в борьбе с «нарушителями» будут использоваться и технические средства.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Интернет
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить